Tem problema trocar um prato de comida por um lanche no jantar?

O jantar pode representar um dilema para muita gente, mesmo para aqueles que não estão de dieta. Há muitas dúvidas sobre o que comer na refeição noturna, já que muitas pessoas se sentem "pesadas" ao comerem um prato de comida. Com isso, há quem acabe optando por um lanche. Mas será que tem problema?

Para início de conversa, a refeição noturna deve ser leve para evitar o ganho de peso. Isso porque à noite o metabolismo e o gasto calóricos são reduzidos.

O jantar, assim como as outras refeições ao longo do dia, é muito importante no fornecimento de substratos — carboidratos, proteínas, vitaminas, minerais, gorduras saudáveis, entre outros — para que os órgãos continuem realizando suas funções vitais, mesmo enquanto dormimos.