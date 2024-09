Aumenta a saciedade e fortalece imunidade: benefícios da guabiroba à saúde

Contribui com o controle do peso

Ela aumenta a saciedade e ajuda no controle do peso principalmente devido ao seu alto teor de fibras. As fibras promovem uma sensação de plenitude no estômago, retardando o esvaziamento gástrico e fazendo com que a pessoa se sinta satisfeita por mais tempo.

A guabiroba também é baixa em calorias, o que não compromete a ingestão calórica total de quem está tentando emagrecer.

Apoia o sistema imunológico

A vitamina C desempenha um papel fundamental na função imunológica, estimulando a produção de glóbulos brancos, que são essenciais para combater infecções. Além disso, os antioxidantes neutralizam os radicais livres no corpo, reduzindo o estresse oxidativo e a inflamação, que podem comprometer a resposta imunológica.

Regula a glicose

Pode ajudar a regular os níveis de glicose no sangue devido ao seu alto teor de fibras e à presença de compostos bioativos. As fibras promovem uma digestão mais lenta dos carboidratos, o que provoca uma liberação gradual de glicose na corrente sanguínea. Além disso, a guabiroba melhora a sensibilidade à insulina, facilitando a absorção de glicose pelas células.