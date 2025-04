Oleandro: planta para decorar jardins é perigosa para humanos e pets

Tontura;

Irritação na pele e nos olhos (pelo contato com a seiva);

Arritmias (glicosídeos cardíacos, como a oleandrina, afetam o funcionamento do coração);

Em casos extremos, essa planta pode matar.

Para os animais, o oleandro é igualmente perigoso. Cães, gatos, cavalos, gado e até pássaros podem sofrer intoxicação se mastigarem a planta.

No entanto, em doses controladas e após processos específicos de purificação, substâncias extraídas do oleandro já foram estudadas para possíveis usos medicinais, principalmente no tratamento de problemas cardíacos. Ainda assim, seu uso medicinal não é comum devido aos riscos envolvidos.