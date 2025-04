Como tentativa de ataque hacker no Ipen pode impactar tratamento de câncer

A SBMN (Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear) também vem colaborando com o Ipen para resolver o problema e reestabelecer o sistema.

"A SBMN está colaborando ativamente para ajudar na resolução do problema e reduzir os impactos da suspensão no fornecimento de radiofármacos. A SBMN tem mantido diálogo contínuo com o Ipen/Cnen e com profissionais da área para buscar alternativas que reduzam os prejuízos à cadeia de abastecimento e contribuam para a manutenção do atendimento médico", disse em nota.

O caso foi encaminhado à Polícia Federal que investiga de onde partiu ataque. Ainda não há informações sobre sua autoria.

O que são os radiofármacos

Os radiofármacos são agrupados de acordo com o tempo de seu decaimento radioativo, ou seja, ele é dividido em dois grupos distintos conforme o tempo em que os átomos reduzem suas emissões radioativas.

O primeiro grupo é formado por radiofármacos com meia-vida igual ou inferior a duas horas. Isso significa que a cada duas horas há um decaimento radioativo de metade de sua carga, o que exige que a produção e o uso sejam calibrados de forma a tirar o melhor proveito das suas características.