Tem hora melhor para comer doce? Saiba quanto açúcar comer por dia

Tem hora melhor para comer doce?

Imagem: Think Stock

Os carboidratos são a principal fonte de energia do corpo. Como o açúcar é um carboidrato simples, que é liberado rapidamente na corrente sanguínea, uma boa opção é ingerir o doce logo antes da atividade física, por exemplo — mas algumas sobremesas, especialmente as com muita gordura, podem gerar desconforto gástrico durante o exercício.

Existe ainda a teoria de que seria melhor comer o doce após a refeição para diminuir o índice glicêmico dele, isto é, a velocidade que ele chega na corrente sanguínea. Mas não há consenso sobre o assunto.

Isso em tese seria menos danoso para o organismo, mas o problema é que depois de uma refeição você já comeu calorias suficientes, e se agrega ainda a glicose do doce, ela pode virar uma bomba calórica Andressa Heimbecher, endocrinologista colaboradora do Grupo de Obesidade e Síndrome Metabólica do HC-FMUSP (Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo).

Já Henkin tem uma visão diferente. "Ingerir após a refeição não fará diferença, é a soma total do dia e os excessos que importam", destaca.