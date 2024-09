Fortalece imunidade e melhora digestão: veja os benefícios do arroz negro

Devido a esses componentes, o consumo regular de arroz negro ajuda a neutralizar os radicais livres e reduz o estresse oxidativo. Ao proteger as células contra danos, ele pode diminuir o risco de doenças crônicas, como diabetes tipo 2 e alguns tipos de câncer.

3. Controla a glicemia

É eficaz no controle da glicemia e na prevenção do diabetes tipo 2. Isso se deve ao seu alto teor de fibras, que desaceleram a absorção dos carboidratos, evitando picos abruptos nos níveis de açúcar no sangue após as refeições.

Também melhora a sensibilidade à insulina e a mantêm os níveis de açúcar no sangue mais estáveis ao longo do tempo, contribuindo para a prevenção do desenvolvimento de diabetes tipo 2.

4. Contribui com a função cognitiva

Os nutrientes do arroz negro são importantes para a saúde cognitiva devido às suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias.