Este é o tempo máximo que os ovos podem ficar na geladeira sem estragar

A entidade reforça também a importância de sempre comprar ovos antes da data de validade exposta na caixa por uma questão de segurança alimentar. E informa que após o cozimento intenso, os ovos podem ser armazenados por uma semana na geladeira.

Cuidados extras

Algumas atitudes podem colaborar com o aumento do tempo de validade do ovo cru. Dentre elas, estão:

Não lave as casas dos ovos antes de guardá-los porque elas possuem uma proteção natural contra a entrada de bactérias e demais micro-organismos. Lavá-las com antecedência pode enfraquecer essa barreira e facilitar a entrada desses agentes contaminantes. Além disso, pode levar ao apodrecimento precoce do alimento e até mesmo gerar intoxicação alimentar. Se houver necessidade de limpeza por alguma sujeira aparente, passe apenas um papel toalha sem qualquer aditivo químico.

Retire os ovos da embalagem original e guarde-os em um recipiente limpo. A medida é mais uma forma de prevenir o risco de contaminação, sobretudo por micro-organismos, já que as caixas são manipuladas por muitas pessoas.

Avalie a integridade total da casca no momento da compra, e não apenas se os ovos estão ou não quebrados. Afinal, qualquer alteração pode permitir a entrada de bactérias. É importante que a casca tenha o aspecto poroso preservado, sem estar lisa, o que pode fazê-los apodrecer mais rápido.

*Com informações de reportagem publicada em 19/08/2024