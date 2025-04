Banho premium é ritual de autocuidado do momento, mas é seguro?

Como funciona essa experiência:

Lave o cabelo duas vezes com xampu: isso garante uma limpeza mais profunda. A primeira aplicação remove resíduos de oleosidade, suor e produtos acumulados, enquanto a segunda permite que o xampu atue melhor no couro cabeludo e nos fios, proporcionando uma sensação de frescor e limpeza intensa.

Use diferentes produtos corporais: o esfoliante ajuda a remover células mortas, deixando a pele mais macia e renovada. Já os géis de banho proporcionam uma limpeza suave e refrescante, enquanto os óleos corporais hidratam a pele e criam uma sensação de bem-estar, principalmente se usados após a esfoliação.

Cuide do rosto com máscaras faciais e hidratantes: aplicar uma máscara facial pode ajudar a limpar profundamente os poros, controlar a oleosidade ou hidratar a pele, dependendo do tipo escolhido. Finalizar com um hidratante facial ajuda a manter a pele nutrida e protegida, promovendo um aspecto saudável e viçoso.

Ouça uma música relaxante no banheiro: o ambiente também faz parte da experiência. Uma música suave pode ajudar a criar um clima relaxante, tornando o banho um momento de pausa na rotina agitada. Sons da natureza, músicas instrumentais ou até playlists mais "zen" são boas opções para esse momento.

Finalize o banho com toalhas felpudas e um hidratante: depois do banho, envolver-se em uma toalha macia e confortável ajuda a manter a sensação de aconchego. Aplicar um hidratante corporal perfumado ou uma colônia suave reforça a sensação de frescor e bem-estar, prolongando o efeito relaxante do ritual.