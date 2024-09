Evento de VivaBem aborda perigos à saúde e caminhos para tratar obesidade

A obesidade é um problema de saúde pública mundial que não para de crescer. Segundo uma pesquisa da Fiocruz, 22% dos adultos brasileiros têm obesidade. Essa taxa deve chegar a 48% em duas década, quando 75% da nossa população estará com obesidade ou sobrepeso —e, nesse período, estima-se que o excesso de gordura corporal será responsável por 1,2 milhão de mortes.

Para estimular uma reflexão sobre os perigos desse grande problema e as formas de frear essa doença compelxa, o VivaBem, plataforma de saúde e bem-estar do UOL, realizará no próximo dia 17 de setembro, em Pinheiros, São Paulo, o evento Obesidade: da compreensão à ação.

As conversas terão convidados especiais, como a atriz e humorista Cacau Protásio, e profissionais de saúde especializados no assunto. Leitores do UOL podem participar presencialmente do evento (inscreva-se aqui, as vagas são limitadas), que será apresentado pela jornalista Cris Guterres.