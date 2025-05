Parkinson: 3 tratamentos fornecem mais qualidade de vida para pacientes

Os casos de Parkinson no Brasil devem duplicar nas próximas décadas, passando de cerca de 500 mil atualmente para 1,2 milhão em 2060, de acordo com um estudo brasileiro, publicado em abril no The Lancet Regional Health. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e de outras instituições fizeram a estimativa a partir de dados de quase 10 mil pessoas em todas as regiões do país.

Apesar dessa perspectiva, o artigo também conclui que a doença ainda é muito subdiagnosticada em seus estágios iniciais, sinalizando a necessidade de melhora na investigação de casos e em um maior acesso ao tratamento.

O Parkinson é uma doença neurológica causada pela degeneração de células responsáveis pela produção de dopamina, neurotransmissor envolvido nos estímulos dos movimentos. O principal fator de risco é o envelhecimento, mas estudos também sugerem uma associação com exposição excessiva a certos produtos químicos, como alguns solventes.