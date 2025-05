Mão-pé-boca: entenda doença que afetou Viih Tube e os dois filhos

A influenciadora Viih Tube disse nesta semana que ela e os dois filhos —Lua, 2, e Ravi, 5 meses, —foram infectados com o vírus conhecido como mão-pé-boca.

O que é a doença?

Trata-se de infecção viral provocada por vírus do gênero dos enterovírus, como o Coxsackie —também conhecido como Coxsackievírus—, em especial o tipo A16, e o enterovírus A71. A doença é considerada sazonal em países de clima temperado: no verão ou no começo do outono, são comuns surtos em escolas e creches.

Definida como altamente contagiosa, a síndrome pode afetar qualquer pessoa. Mas é mais frequente entre crianças com menos de cinco anos. Como a imunidade ao vírus não é definitiva e vários enterovírus podem levar a esse quadro, é possível ter a síndrome mais de uma vez.