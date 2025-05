Câncer de mama: radioterapia tem efeito colateral pouco falado em pacientes

Nos últimos 40 anos, a cirurgia conservadora passou por avanços. Antigamente, era comum a remoção de um quadrante inteiro da mama (cerca de um quarto do seu volume), o que frequentemente resultava em deformidades significativas. Com o tempo, porém, os especialistas perceberam que não era necessário retirar tanto tecido: a ressecção do tumor com uma margem mínima ao redor já era suficiente para garantir a segurança oncológica.

"Hoje em dia, não realizamos mais quadrantectomias, e sim ressecções segmentares", explica a mastologista Danielle Martin Matsumoto, do Hospital Israelita Albert Einstein. "Também evoluímos muito nas técnicas cirúrgicas da mama, buscando defeitos estéticos mínimos, de modo que, ao final da cirurgia, as mamas ficam com aparência muito semelhantes."

O que diz o estudo

Os pesquisadores mediram as mudanças no volume mamário em 113 pacientes que passaram pela cirurgia conservadora associada à radioterapia para tratar o câncer de mama em estágio inicial entre 2005 e 2023. Os nódulos mediam menos de 2 cm. As medições foram feitas usando mamografias obtidas antes e depois da cirurgia, e até cinco anos depois.

As mulheres perderam 8,3% do volume mamário durante a cirurgia. Após um ano, o declínio médio no volume mamário foi de 19,3%, progredindo para cerca de 26,6% em cinco anos. Segundo os autores, a atrofia e a fibrose da mama irradiada eram efeitos adversos conhecidos, mas não se sabia exatamente qual a extensão e por quanto tempo continuavam.

O trabalho aponta ainda que mulheres com seios maiores e volumes tumorais relativamente menores (medindo menos de 10% do volume dos seios) tiveram maior encolhimento total das mamas: 29,5%, em comparação com 21,7% para aquelas com seios menores. Outros fatores associados à maior perda de volume incluíram tabagismo, diabetes e receber quimioterapia além da radioterapia.