Ultrassom em 8D mostra filha de Ludmilla com perfeição; como funciona?

Um ultrassom em 8D revelou com detalhes como pode ser o rostinho de Zuri, filha de Ludmilla e Brunna Gonçalves. A dançarina está na reta final da gestação e dará à luz nos EUA. A seguir, tire algumas dúvidas sobre o exame, respondidas por Monique Novacek, ginecologista, obstetra e mastologista da Clínica Mantelli.

Como funciona o ultrassom 8D?

É um ultrassom com alta definição. Trata-se de um processamento de imagem muito avançado, que pode oferecer uma imagem ainda mais realista do bebê, muitas vezes com maior nitidez, contraste e profundidade. É muito mais avançado do que o ultrassom 5D.

O exame está disponível no Brasil?

Sim, em clínicas privadas de várias regiões do país. Normalmente, é voltado para a paciente ver a face do bebê e já conseguir imaginar como ele vai nascer, porque realmente é bem parecido. Ajuda também a ir criando um vínculo emocional com o bebê. Os preços variam de acordo com a clínica, mas ficam entre R$ 700 e R$ 1.000.