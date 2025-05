Nova fórmula de remédio para vermes ajudará crianças e pets a engoli-lo

Os testes mostraram uma baixa toxicidade da formulação em células que não as dos parasitas. Ainda nessas análises preliminares, a nova apresentação mostrou mais eficácia na eliminação dos esquistossomos do que o princípio ativo sozinho.

“Além disso, ela permaneceu mais tempo no plasma sanguíneo. Essa é a provável explicação para a formulação precisar de metade da dose para fazer o mesmo efeito”, conta Mengarda, atualmente realizando pós-doutorado no ICB-USP com bolsa da FAPESP.

Inovação sob medida

O arsenal limitado de medicamentos e formulações contra as doenças tropicais negligenciadas motivou a OMS a publicar, em 2021, um roteiro para acelerar o controle e eliminar esses males até 2030 (leia mais em: agencia.fapesp.br/35136).

Uma necessidade listada no documento era a de uma formulação pediátrica para o praziquantel. Atualmente, um comprimido pediátrico orodispersível (que se dissolve na boca) está em fase de estudos clínicos, fruto de pesquisas de um consórcio internacional que inclui farmacêuticas, governos, organizações não governamentais, universidades e o Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos), da Fiocruz.

Uma das principais inovações do consórcio foi separar a parte da formulação original do praziquantel que torna o medicamento amargo. O que, segundo os pesquisadores do estudo publicado agora, demanda processos químicos que aumentam o custo do produto final.