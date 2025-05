Câncer de testículo: o que todo homem jovem precisa saber

Um detalhe: no início da gestação, homens e mulheres são aparentemente iguais. Então, os testículos deles ficam no mesmo lugar dos ovários, as gônadas delas. Isto é, dentro do abdômen. As "bolas" masculinas começam a descer no último trimestre gestacional. E, em alguns, a descida só se completa nos primeiros meses após o nascimento.

"Por isso, o testículo mantém a drenagem dos linfonodos dentro da cavidade abdominal", explica o professor Salazar. "E, se há um câncer, a tendência é suas células escaparem por eles para a barriga."

Um câncer de homens jovens

No caso do testículo, as células que costumam adoecer são as que os médicos chamam de germinativas, que formariam os espermatozoides.

Isso leva a gente a entender por que é uma doença de jovens: "É por volta dos 15 anos que se inicia a produção desses gametas, os espermatozoides, podendo vir à tona eventuais problemas em sua 'fábrica'", diz.

Essa produção continua a mil principalmente até os 30 e poucos anos, aumentando o risco de algo sair errado com o ritmo acelerado. Atenção: não que não possa surgir um câncer de testículo em homens mais velhos. Mas, neles, é bem diferente e uma raridade.