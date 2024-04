5 coisas para não dizer a uma pessoa com obesidade que quer emagrecer

Bianca sentiu-se desmotivada ao ouvir fala de profissional de educação física Imagem: Arquivo pessoal

Recentemente, a jornalista Bianca Bosso, 26, sentiu-se mal quando ouviu de um professor da academia que só conseguiria resultados se treinasse cinco vezes por semana.

Ela estava saindo de uma vida sedentária com o compromisso pessoal de treinar três vezes semanalmente. "A fala do treinador me desmotivou bastante", diz.

Para Fábio Dominski, doutor em ciência do movimento humano e professor na Udesc (Universidade do Estado de Santa Catarina), o campo da educação física não está preparado para lidar com planos que realmente incentivem as pessoas.

O que acontece é a área tentando acolher, mas sem estratégia intencional consolidada, não baseada em evidência. Não é um discurso preparado para isso e temos feito o inverso do que as evidências mostram. Fábio Dominski, professor e pesquisador na Udesc

A corretora de seguros Lucyanna Palacios, 34, lembra que teve dificuldade para conseguir emprego na adolescência quando estava com sobrepeso.