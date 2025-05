Como o sabão mantém você limpo? Químico explica como ele afasta bactérias

Milhares de anos atrás, nossos ancestrais descobriram algo que poderia limpar seus corpos e roupas. Reza a lenda que a gordura da refeição de alguém caiu nas cinzas que sobraram de uma fogueira. Eles ficaram surpresos ao descobrir que a mistura de gordura e cinzas formava um material que limpava as coisas. Na época, isso deve ter parecido mágica.

Essa é a lenda, pelo menos. Seja como for, a descoberta do sabão remonta há aproximadamente 5.000 anos, na antiga cidade da Babilônia, no que era o sul da Mesopotâmia - hoje, o Iraque.

Com o passar dos séculos, as pessoas em todo o mundo começaram a usar sabão para limpar as coisas que ficavam sujas. Durante os anos 1600, o sabão era um item comum nas colônias americanas, geralmente feito em casa. Em 1791, Nicholas Leblanc, um químico francês, patenteou o primeiro processo de fabricação de sabão. Atualmente, o mundo gasta cerca de US$ 50 bilhões por ano em sabão para banho, cozinha e lavanderia.