É possível prevenir o câncer? 12 passos para reduzir fatores de risco

Os tumores são a segunda causa de morte no Brasil, atrás das doenças cardiovasculares. O tipo mais incidente no país é o de pele não melanoma (31,3% do total de casos), seguido pelos de mama feminina (10,5%), próstata (10,2%), cólon e reto (6,5%), pulmão (4,6%) e estômago (3,1%), de acordo com estimativa do Inca (Instituto Nacional de Câncer).

O óbito prematuro por câncer de intestino entre pessoas de 30 a 69 anos pode ter um aumento de 10% até 2030 aponta artigo escrito por pesquisadores do Inca e publicado na revista científica Frontiers in Oncology, em janeiro de 2023.

Contudo, é possível reduzir em mais de 50% o risco de desenvolver um câncer durante a vida, atentando-se às escolhas diárias, como manutenção do peso, uso de protetor solar, vacinar-se e evitar o tabagismo, o alcoolismo, os alimentos muito doces e as carnes processadas. Confira as orientações dos especialistas: