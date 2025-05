Chega de harmonização? 'Busca agora é pelo natural', diz dermatologista

Os exossomos podem ser isolados e utilizados em tratamentos dermatológicos para promover a regeneração celular, reduzir a inflamação, melhorar a hidratação da pele e até mesmo estimular a produção de colágeno. A aplicação é feita na forma de uma espécie de gel e se dá por meio de microaberturas na pele, por onde ele é absorvido e chega até as células.

Outra alternativa é o PDRN, sigla para polidesoxirribonucleotídeo, um composto de DNA derivado do esperma de salmão. Famosos como Virginia Fonseca, Jenifer Aniston, Kim Kardashian já afirmaram fazer uso da técnica.

"É a célula mais pura de uma raça de salmão, que tem propriedades anti-inflamatórias, despigmentantes e pode regenerar células", afirma Portela, ressaltando que o produto é aprovado no Brasil como cosmético de aplicação tópica e não na forma injetável.

A médica citou ainda a gordura autóloga, também conhecida como lipoenxertia ou preenchimento com gordura, que utiliza a própria gordura do paciente para preencher e/ou "rejuvenescer" áreas do corpo e do rosto; e a radiofrequência monopolar, um tratamento estético que usa ondas de rádio para gerar calor no tecido subcutâneo, estimulando a produção de colágeno.

Questionada por Flávia Alessandra se é melhor fazer botox o quanto antes, a dermatologista respondeu que não existe idade ideal para fazer o procedimento. "Isso é muito individual, depende da força do músculo — se a pessoa é muito expressiva—, se você faz atividade física muito intensa e até se te incomoda ou não, porque tem gente que não se incomoda", afirmou.

Para a dermatologista, vídeos de skincare no TikTok estão influenciando meninas a buscarem procedimentos estéticos cada vez mais cedo. "As adolescentes chegam no consultório dizendo que querem fazer o skincare das coreanas, então a gente tem que saber conversar e alinhar expectativas", disse ela.