Depressão tem sintomas claros? Veja o que é e como tratar

As terapias interpessoais ou psicodinâmicas tiveram origem na psicanálise e têm como objetivo estimular o indivíduo a tomar consciência e aprender a lidar com seus conflitos de forma mais adaptativa (ou saudável, digamos assim). A terapia cognitivo-comportamental é outra vertente e tem um aspecto mais prático, com exercícios que ajudam a reconhecer e mudar crenças distorcidas e comportamentos que alimentam o sofrimento.

A combinação da psicoterapia e de medicamentos é a que traz melhores resultados na depressão. Assim como os medicamentos podem ajudar a pessoa a obter avanços importantes na psicoterapia, esta também pode resultar em uma melhora no caráter químico da depressão, já que pensamentos e emoções são mediados por neurotransmissores, em última instância.

Em casos mais leves de depressão, só a psicoterapia pode ser suficiente, especialmente se associada a mudanças na rotina, como um estilo de vida mais saudável.

É preciso entender conflitos, rever situações e, eventualmente, mudar crenças ou comportamentos para superar a doença como um todo, e não apenas aliviar os sintomas.

Eletroconvulsoterapia (ECT): o procedimento é indicado em casos graves em que não há resposta aos medicamentos. Apesar da reação que desperta nas pessoas que não tem familiaridade com o tema, é um procedimento seguro e eficaz. É realizado com sedação e presença de anestesiologista, além de enfermeiros e do próprio médico psiquiatra, com autorização do paciente. Os efeitos colaterais mais comuns são problemas de memória transitórios.

Neuromodulação: técnicas não invasivas, como a estimulação magnética transcraniana (EMT), podem auxiliar alguns indivíduos que não respondem ou não toleram os medicamentos. Outros métodos, como a estimulação por corrente contínua (ETCC) e a estimulação profunda (invasiva, que funciona como um "marcapasso" no cérebro), têm sido empregados em caráter experimental.