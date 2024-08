Milhões sofrem em silêncio: conheça as novas armas contra a dor crônica

Mas a dor é um fenômeno muito complexo, que tem muito mais elementos do que apenas a gravidade. Portanto, um único valor numérico baseado na gravidade realmente não leva em conta o impacto que ela pode ter na vida diária do paciente, como suas atividades, seus relacionamentos, sua capacidade de dormir, sua felicidade e sua satisfação geral com a vida.

Acho que a coisa mais difícil, na verdade, sobre as muitas formas de dor crônica, é que você não pode vê-la. Não há uma maneira externa e válida de saber realmente quanto tormento alguém está sentindo no corpo. Temos métodos mais recentes para medir a dor que tentam chegar a alguns desses aspectos mais complexos, mas ainda é uma ciência muito incompleta. Tudo ainda é subjetivo, com base no que o paciente diz ser a experiência dele.

Quais são algumas das novas opções mais promissoras de tratamento da dor?

Um tratamento recentemente popularizado é chamado de terapia de reprocessamento da dor, que adota uma abordagem comportamental para eliminá-la.

Em nosso campo médico, os terapeutas orientam os pacientes a entender o que causa a dor crônica e, em seguida, reavaliar as sensações que eles consideram dolorosas - por exemplo, ao se envolverem em movimentos tipicamente doloridos. O objetivo da terapia de reprocessamento é ajudar a perceber os sinais de dor enviados ao cérebro como menos ameaçadores, de modo que o cérebro ?desaprenda? a dor.

Outra abordagem que está sendo aplicada de novas maneiras é a chamada ablação nervosa, um procedimento no qual os nervos ao redor de uma área de dor são anestesiados com medicamentos e, em seguida, danificados propositalmente. Nesses casos, os médicos injetam uma substância química ao redor dos nervos ou os aquecem suavemente para que eles não possam mais enviar sinais doloridos de forma eficaz por meses ou até anos. Essa abordagem é usada para dor na coluna vertebral há décadas, mas agora está sendo aplicada mais amplamente em outras áreas do corpo.