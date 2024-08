É gripe, covid ou outra coisa? Como descobrir o que você tem e o tratamento

Algumas pessoas apresentam sintomas por semanas ou meses Imagem: Getty Images/iStockphoto

Embora a maioria das pessoas volte a trabalhar ou estudar normalmente depois de uma ou duas semanas, uma proporção significativa passa a apresentar sintomas prolongados, como fadiga, falta de ar, névoa cerebral e alterações de humor. Quando esses sintomas duram mais do que 12 semanas, sem nenhuma outra justificativa, é chamada de covid longa.

As vacinas contra a covid-19 podem prevenir doenças graves e têm sido monitoradas há vários anos quanto à sua segurança e eficácia. As recomendações atuais de vacinação são baseadas na idade ou no status imunológico. Vale a pena discuti-las com seu médico caso você não tenha certeza de que pode ser beneficiado. Os antivirais tratam a covid-19 em pessoas de alto risco que a contraem, sejam elas vacinadas ou não.

As orientações específicas sobre o que fazer se o resultado do teste de RAT for positivo variam de acordo com as diretrizes do seu estado e local de trabalho, mas os princípios gerais são sempre: evite espalhar o vírus para outras pessoas e dê a si mesmo tempo para descansar e se recuperar.

E se não for um desses casos?

Então, você fez o exame combinado de RSV/influenza/covid-19 RAT e o resultado foi negativo. Mas você ainda tem sintomas. O que mais poderia ser?