Hérnia de disco, pedra no rim, muscular: como diferenciar dores nas costas?

Quem sente dor nas costas sabe como ela é uma companhia para lá de incômoda. Mas se você não sabe especificar a origem do problema, aqui vai uma ajudinha: VivaBem consultou especialistas que lidam com distúrbios que afetam essa região para tentar apontar hipóteses. Mas, lembre-se, não deixe de consultar um médico.

As costas, assim como a frente do tronco, são uma grande área do corpo que compreende muitas partes. Ela se estende do alto das nádegas até a base do pescoço, sendo sua altura definida pela coluna vertebral e sua largura pela caixa torácica e ombros. Nesse espaço pode-se sentir dores advindas de ossos, músculos, articulações, órgãos (rins, pulmões, pâncreas, coração, intestino) e de problemas como gases e até ruptura de aneurisma de aorta torácica.

Na coluna, as dores podem ser divididas em cervicalgias (no alto, na cervical), dorsalgias (na dorsal, no meio das costas), e lombalgias (na lombar, parte inferior). As dores também podem ter irradiações, ou seja, na cervical, irradiam para braços e mãos, e quando lombares, no trajeto do nervo ciático, passando por glúteo, perna e indo até o pé.