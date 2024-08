Poderoso contra as rugas: veja como usar ácido retinóico corretamente

Estudos anteriores mostraram que mesmo produtos contendo 0,04% de retinol podem ter esse efeito quando usados por pelo menos 12 semanas, especialmente quando combinados com protetor solar durante o dia.

Produtos com retinol são utilizados à noite para evitar que a pele tenha contato com o sol após a aplicação do produto. Indica-se também lavar bem o rosto de manhã para remover todo o produto.

"Além do risco de causar manchas, a exposição ao sol sem proteção durante o uso de tretinoína (ácido retinóico na forma ativa) não é indicada, pois a pele fica mais sensível aos raios solares devido à descamação causada pela substância", alerta Sarah Bechstein, dermatologista e cofundadora da health tech alemã Formel Skin.

Onde encontrar na natureza

Imagem: TARIK KIZILKAYA/Getty Images/iStockphoto

Como dito acima, o ácido retinóico é um derivado da vitamina A, encontrada em alimentos de origem animal.