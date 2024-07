Saiba o que acontece ao dormir de maquiagem e como removê-la

A estrutura das micelas, que fazem parte da água micelar, tem multifunções, como remover a maquiagem e as impurezas de forma suave, além de ajudar na tonificação e realçar o viço natural da pele. A fórmula é composta de água e substâncias umectantes hidratantes que limpam, tonificam e equilibram o pH da pele, sem necessidade de enxágue.

Quanto aos óleos demaquilantes, são indicados para remoção de maquiagem pesada, com muitas camadas ou à prova d'água. "Também são ótimos para peles secas e sensíveis ou maduras", afirma Braz, que orienta para quem tem pele mista ou oleosa também pode misturar cleansing oil com água micelar e aplicar na pele com algodão, para remoção da maquiagem.

Já Andrea Frange gosta da versatilidade dos lenços de limpeza para remover o excesso de maquiagem: "Por serem utilizados sobre toda a área do rosto, é importante se atentar às composições e escolher o lenço demaquilante de acordo com cada tipo de pele. Ou seja, conter propriedades que tratem a pele seca, oleosa ou mista enquanto demaquilam, para impedir que quadros de ressecamento ou sebo excessivo sejam agravados."

No caso da área dos olhos, a dermatologista indica o uso de removedores com alto poder demaquilante com textura leve, capazes de derreter a maquiagem em poucos segundos, sem que haja necessidade de friccionar a região. Outra sugestão é optar por removedores que hidratem a pele enquanto demaquilam.

