Acúmulo de gordura nas mamas pode aumentar risco de diabetes na menopausa

Prende a respiração, aperta dos lados, aperta mais, aperta mais ainda e...solta. Agora de cima para baixo e de baixo para cima, segura o ar de novo, espreme, espreme, espreme até não poder mais. Ou melhor, até que esse aperto condense tanto as mamas expostas aos raios-x do mamógrafo que fique mais fácil visualizar se há algo de errado nelas. Afinal, é nisso que os médicos ficam de olho: no tecido glandular (ora, um câncer pode surgir dali!) e na pele, como a dos mamilos, na qual um tumor mamário também pode crescer rente. E o resto? O resto é gordura. Gordura a que ninguém, ali, dava a menor bola.

Mas...e se essa gordura impactasse na regulação do metabolismo das mulheres? Esta pergunta, por incrível que pareça, não havia sido feita. Ou, se passou pela cabeça, ninguém tinha concluído um estudo atrás da resposta. Isso fez com que o trabalho realizado na UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) pela médica radiologista Barbara Limberger Nedel e seus colegas merecesse sair nas páginas do Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, o periódico científico da Endocrine Society, nos Estados Unidos.

O artigo traz uma revelação inédita: "Quanto maior a quantidade de gordura nas mamas após a menopausa, maior o prejuízo para a atuação do hormônio insulina, que faz a glicose entrar nas células, e pior a glicemia, que é a taxa desse açúcar na corrente sanguínea", explica a autora. 'É bem possível que a gordura nessa região, que estamos chamando de adiposidade mamária, produza substâncias capazes de influenciar no ritmo com que avançam doenças como o diabetes, a obesidade e outras", diz ela. Ou seja, a gordura nas mamas aceleraria a síndrome metabólica.