Não é toda atividade física que você faz no dia que importa para a saúde

É possível melhorar ainda mais?

"O fechamento de ruas em dias especiais e nos finais de semana funciona, como acontece na avenida Paulista, em São Paulo, e na orla de cidades litorâneas, como o Rio de Janeiro", sugere Hallal, baseando-se em estudos. Um deles revela que, se não dá para investir em tudo, compensa mais gastar recursos em ambiente — com parques, calçadas iluminadas e segurança — para que as pessoas se sintam naturalmente propensas a se movimentar do que em campanhas tentando convencê-las a sair do sofá.

"Outra sugestão seria a retomada de academias populares com profissionais de educação física e aulas, como as que o Brasil criou, geralmente próximas às UBS (Unidades Básicas de Saúde) há alguns anos", diz Hallal. "De uns tempos para cá, porém, elas caíram quase no esquecimento."

Aulas de educação física

Provoco o professor sobre o tema. Afinal, ele liderou a elaboração do Guia de Atividade Física para a População Brasileira do Ministério da Saúde, que recomenda três aulas de educação física por semana desde o ensino fundamental até o ensino médio. Até agora, isso não saiu do papel. "O guia parece um pouco boicotado", lamenta. "A porta de entrada para o mundo da atividade física, que posteriormente desperta a vontade de praticá-la nas horas livres, é mesmo a escola", reconhece.

Em um trabalho realizado por um de seus alunos, o educador físico Carlos Alex Martins Soares, vê-se que, nas capitais brasileiras onde há mais aulas de Educação Física, a população é mais ativa. Lançado em 2021 e sem ser divulgado com entusiasmo inclusive pelo governo atual, o Guia de Atividade Física para a População Brasileira precisa sair do banho-maria.