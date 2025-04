Olho seco prejudica a visão e não é simples: para cada causa, há um colírio

De quanto em quanto tempo você pisca? Repito a pergunta que ouvi do oftalmologista Sergio Felberg, chefe do Setor de Córnea do Departamento de Oftalmologia da Santa Casa de São Paulo. Eu, no caso, não soube responder e descobri que isso era um ótimo sinal.

Um piscar de olhos deveria ser imperceptível e indolor. Mas existe gente que nota quando abre e fecha as pálpebras porque elas arranham feito lixas. Acontece com 5% a 50% das pessoas, conforme fatores como região do globo, etnia e idade.

O desconforto faz quase todo mundo buscar um colírio lubrificante por conta própria, que qualquer um consegue comprar sem receita. Ele tem o seu valor. No entanto, sem o olhar do oftalmologista, também pode fazer alguém ir levando adiante um problema sério.