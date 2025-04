Por que tanta gente está com a ferritina alta?

O ideal seria que, no resultado daquele exame de rotina, aparecesse de 30 a 300 ng/ml (nanogramas por mililitro) de ferritina no sangue das mulheres. Nos homens poderia ser até um pouco mais do que isso: de 30 a 350 ng/ml. E é bom mesmo que essa proteína produzida pelo fígado seja monitorada no check-up.

A ferritina é o meio de transporte do ferro na circulação, entregando-o onde for preciso. E, ora, o ferro é necessário em serviços essenciais: para o corpo gerar energia, para a síntese do DNA, carregando todas as instruções genéticas no núcleo de cada célula, e para a produção da hemoglobina, a proteína que dá a cor aos glóbulos sanguíneos vermelhos e que é responsável por levar o oxigênio da respiração para cima e para baixo, da cabeça aos pés.

Alterações na dosagem, por si só, não querem dizer muita coisa. São apenas uma pista, digamos assim, a qual o médico precisará seguir investigando com outros exames.