Anticoncepcional com 'hormônio de feto' não causa dor nas mamas e inchaços

E, ao lado desse progestogênio, um estrogênio, que contribuiria na parceria para evitar a gestação, inclusive inibindo o FSH, hormônio que estimularia o amadurecimento do óvulo, deixando-o pronto para um eventual encontro com o espermatozoide.

O novo remédio também conta com um dobradinha assim. No caso, a forma do estrogênio é o bendito estretol. E, como todos os outros, ele vai se ligar e ativar receptores na membrana e no núcleo de células espalhadas pelo corpo.

"No cérebro, a ativação dos receptores de certos neurônios evita sintomas vasomotores, como ondas de calor", exemplifica a bióloga Juliana Perez Brandão, que depois uma longa trajetória acadêmica na Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), tornou-se coordenadora de relacionamento científico da Libbs.

"No sistema cardiovascular, os receptores de estrogênio ativados tem um efeito protetor", continua ela. "Na vagina, isso promove a lubrificação. E, nas células do esqueleto, evita a perda óssea. Porém, nem tudo nesse encontro de estrogênio com o seu receptor nas células é esse mar de rosas.

"Em alguns tecidos, a gente não gostaria que essa ativação acontecesse", diz Juliana, referindo-se particularmente às mamas, onde a chegada do hormônio dispara a proliferação celular, por trás da sensação dolorida e de peito estufado relatada por usuárias de contraceptivos orais.

Só que aí é que está: nas células mamárias, o estretol faz o oposto dos outros estrogênios, bloqueando os receptores na membrana. "É uma ação tão poderosa que existem estudos, ainda em fase 2, sobre o uso do estretol no tratamento do câncer de mama", revela Juliana.