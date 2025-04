Menopausa: novo tratamento sem hormônio age contra insônia e fogachos

Talvez se pergunte: já não existe um monte de alternativas naturais que tampouco são hormonais? Ah, existem. São muito eficazes? Nenhuma delas. A maioria, segundo estudos científicos, mal alivia o mal-estar do calorão que surge do nada, empapando a roupa de suor. Muitas vezes, suas alegadas qualidades não passam de efeito placebo. Se a gente pensar em distúrbios do sono, então, os remédios receitados às mulheres com queixa de insônia costumam oferecer o seu pacote particular de problemas — a dependência é um deles.

Portanto, a saída garantida para os fogachos e a dificuldade para dormir vinha sendo repor os hormônios perdidos. Uma estratégia que beneficia muitas mulheres mundo afora, mas que é impraticável para outras tantas, por questões de segurança e até de tolerabilidade.

Três limitações da reposição

A primeira delas é bem conhecida: quem teve câncer de mama ou de endométrio deve abrir mão da reposição. Afinal, esses tumores podem se alimentar dos hormônios femininos e, aí, o risco de darem as caras sobe. Também ficam de fora pacientes com problemas no fígado ou que sofreram infarto, por exemplo.

Além dessa turma, existe uma tendência entre as últimas gerações que chegaram na menopausa de evitar o uso de hormônios a todo custo. Sem entrar no mérito do quanto há de lógica ou de fake news nutrindo esse receio, esse grupo crescente vem se obrigando a tolerar os sintomas dessa fase.

Finalmente, uma questão que devemos encarar: mesmo para quem pode e quer fazer o tratamento hormonal, ele nunca resolve os sintomas da menopausa para sempre. Nunca. "Há, sim, um prazo de validade ", reconhece a ginecologista portuguesa Cecília Caetano, que hoje é diretora médica global de saúde feminina na Bayer. "A reposição de hormônios só pode ser feita na janela de oportunidade de dez anos após o início da menopausa e, mesmo dentro dela, ao longo de cinco anos, não mais do que isso."