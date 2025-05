Chega ao Brasil um novo tratamento para baixar o colesterol

Aprovado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), trazido ao país pela Daiichi Sankyo Brasil, farmacêutica global de origem japonesa, o novo tratamento combina duas moléculas, reunidas em um comprimido de uso diário. Uma delas é velha conhecida: a ezetimiba. A grande novidade para os pacientes brasileiros é o segundo princípio ativo, chamado ácido bempedoico, que já vem sendo usado nos Estados Unidos e em países da Europa e da Ásia.

Tal qual as clássicas estatinas, o ácido bempedoico age no fígado. Mas, diferentemente delas, não provoca dores musculares em alguns pacientes.

O efeito da nova dobradinha

O que a primeira molécula, a ezetimiba, faz é inibir a absorção do colesterol proveniente da alimentação ou reaproveitado depois de ter sido descarregado com a bile no intestino. Com isso, uma quantidade menor dessa molécula vai parar no sangue no processo da digestão. A ezetimiba já é, inclusive, oferecida pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

"É uma droga que temos há alguns anos e que — embora possa ser dada em monoterapia, isto é, sozinha —, no dia a dia vinha sendo usada junto com uma estatina, quando o paciente precisava atingir metas mais agressivas", explica a cardiologista Viviane Giraldez, da Unidade Clínica de Lípides do InCor (Instituto do Coração) da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo) e também da área de Cardiologia Molecular do Grupo Fleury.

Vale parênteses: o valor ideal do colesterol LDL varia de pessoa para pessoa conforme o risco cardiovascular. Para alguém muito saudável, níveis abaixo de 100 mg/dL (miligramas por decilitro de sangue) são razoáveis. Já para quem tem um risco consideravelmente alto, porque passa apuros com suas coronárias ou já infartou, o colesterol LDL deveria ficar em 70 mg/dL ou até menos do que isso.