Hora da picada: existe técnica para uma vacina ou outra injeção doer menos

Mas, falando de vacinas, geralmente as que são administradas no músculo têm componentes chamados de adjuvantes, que pirraçam o sistema imunológico, potencializando a resposta contra uma infecção. No entanto, se um adjuvante desses sai da agulha sem ela ir tão fundo, a inflamação fora de lugar — isto é, na gordura subcutânea — vai ser sentida dolorosamente. "Se eu injeto com uma agulha curta, o local ficará muito irritado, vermelho e quente. O desconforto, muitas vezes, exige remédio", nota Mayra.

No bumbum ou no braço?

Ou seja, pedir por uma agulha menor pode ser roubada. Quem aplica é que sabe. E, às vezes, tampouco é caso de escolher o lugar de preferência para levar a picada. No caso das vacinas, a contra a raiva e a pneumocócica são exemplos do que nunca deveria ser aplicado no bumbum por causa do prejuízo na eficácia.

Afinal, são intramusculares e essa região costuma ter uma camada de gordura razoável. Então, para alcançar o músculo — e doer menos, inclusive — seria necessário contar com um agulha das mais longas. "Ou o risco de ir parar no tecido subcutâneo se torna bem grande", explica Mayra.

O ângulo da espetada

A especialista mostra que, se a ideia é não ir além do tecido subcutâneo, a agulha — além de ser curta — deve entrar em um ângulo de 45 graus, ou seja, inclinado. E quem aplica ainda segura o lugar, formando uma dobrinha ou prega de gordura por garantia extra.