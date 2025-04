Por que a avaliação do idoso ao chegar no pronto-socorro deveria mudar

Só que, não é de hoje, o geriatra Pedro Curiati, do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, observa que os sistemas de pronto atendimento são adequados para crianças e para adultos jovens ou, digamos, mais jovens que o senhor ou a senhora septuagenários em diante. "Um dos pontos em que isso é sensível é justamente na avaliação do risco", afirma.

Aliás, ele não estava exatamente sozinho nessa constatação. Cinco sociedades médicas diferentes tinham se reunido em 2014 tentando resolver essa história da triagem de idosos e, mesmo assim, uma revisão importante publicada um pouco depois mostrou que nenhum dos instrumentos disponíveis para avaliar idosos na entrada dos pronto-socorros eram muito confiáveis.

Na faixa etária dos 20, 30, 40, 50 anos, o cenário é mais homogêneo: quem tem saúde tem sinais parecidos entre si e quem está com algum problema, idem. "No entanto, quanto mais idade as pessoas têm, mais diverso pode ser o estado de saúde. Existem indivíduos com 60 e poucos anos extremamente debilitados e gente com 80 e tantos anos extremamente independentes. E isso faz com que os instrumentos tradicionais de triagem no pronto atendimento errem muito mais."

Em outras palavras, aquele roteiro na entrada do PS deixa passar batido quem está correndo o risco de não evoluir bem e até morrer. E atenção: isso sem importar a queixa que o levou até ali, que pode ser até algo aparentemente mais banal.

Um escore de vulnerabilidade

Foi por isso que, em 2019, Curiati e seus colegas pensaram em criar uma ferramenta simples e rápida — ora, como deve ser tudo em um pronto-socorro — para ser aplicada na chegada do paciente. Batizada de Escore PRO-AGE, ela mostrou o seu valor, primeiro, no pronto atendimento geriátrico inaugurado no próprio Sírio-Libanês dois anos antes, em 2017. "Naquela época, somávamos uma experiência de mais de 5 mil pacientes", relembra o médico.