Sono ruim na menopausa? Qual a relação e o que fazer para dormir melhor

A apneia do sono pode estar relacionada ao ganho de peso, e a progesterona também desempenha um papel nesse quadro, pois sua queda pode reduzir a atividade muscular na garganta, resultando em obstrução parcial das vias aéreas.

Além dos sintomas clássicos, como ronco alto, mulheres com apneia do sono podem apresentar dores de cabeça, insônia, depressão, ansiedade e fadiga diurna. Nem todas as mulheres roncam ou emitem sons altos durante o sono, mas ainda podem ter apneia.

Síndrome das pernas inquietas

A síndrome das pernas inquietas (SPI) é outro distúrbio que afeta o sono. Mulheres têm o dobro de risco de sofrer com isso em comparação aos homens. Quem sofre dessa condição relata sensações de formigamento e desconforto nas pernas à noite.

Estima-se que 69% das mulheres pós-menopáusicas perceberam um agravamento dos sintomas após a menopausa. No entanto, ainda não está claro se a SPI contribui diretamente para o distúrbio do sono ou se mulheres com problemas de sono se tornam mais conscientes desses sintomas.

O que pode ajudar a melhorar o sono

Há algumas práticas fundamentais que podem ajudar a melhorar o sono, e que são benéficas para a saúde em geral, segundo a médica endocrinologista e especialista em medicina do estilo de vida Vânia Assaly: