'Não me sinto como eu mesma': incômodo é frequente na perimenopausa

"Não me sinto como eu mesma." Essa frase, aparentemente simples, foi o ponto de partida de uma das pesquisas mais sensíveis já feitas sobre o impacto emocional e cognitivo da transição para a menopausa. Publicado na revista científica Menopause, o estudo analisou as respostas de mais de 1.500 mulheres que participaram de um levantamento do projeto Women Living Better. O objetivo? Compreender o que está por trás dessa sensação subjetiva, mas tão comum, de alienação de si mesma durante a perimenopausa.

Quando a gente não se reconhece no espelho --nem nas emoções

Segundo o estudo, nada menos do que 63,3% das mulheres relataram sentir-se "não como elas mesmas" em pelo menos metade dos dias nos três meses anteriores. E não estamos falando só de calores ou menstruação irregular. A sensação de "não ser eu mesma" foi fortemente associada a sintomas como:

Fadiga constante;