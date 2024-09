Má impressão: gestos que podem estar sabotando sua imagem sem você perceber

Algumas dicas complementares:

Tente manter uma postura aberta, com os braços ao lado do corpo ou gesticulando de forma natural. Isso pode ajudar a transmitir uma imagem mais acessível e receptiva. Se você se sentir desconfortável com os braços soltos, tente segurar um objeto leve, como uma caneta ou um bloco de notas.

Se olhar diretamente nos olhos for difícil, tente focar em um ponto próximo, como a sobrancelha ou o nariz do interlocutor. Use um espelho para praticar o contato visual ou peça a alguém íntimo para te ajudar a treinar.

Pessoas com uma postura ereta tendem a ser vistas como mais confiantes e assertivas. Para não ficar encurvado, fortaleça os músculos das costas.

Antes de apertar a mão de alguém, lembre-se de controlar a força. Pense em um aperto de mão firme, mas não esmagador. Imagine-se segurando algo delicado, mas não aperte muito leve, para não demonstrar nojo ou obrigatoriedade no gesto.

Se possível, faça pequenas pausas para se movimentar antes de conversas importantes. Isso pode ajudar a liberar a energia acumulada e diminuir sua inquietação, concentrando-se no que a outra pessoa está dizendo.