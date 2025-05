Ossos frágeis: o risco silencioso que a menopausa pode esconder

Densitometria óssea (DEXA). É o exame padrão-ouro para diagnosticar osteopenia (fase inicial de enfraquecimento dos ossos) e osteoporose — ele mede com precisão a densidade mineral dos ossos e permite acompanhar a evolução ao longo do tempo. Fazer o exame a cada 18 a 24 meses, de preferência no mesmo aparelho e laboratório, garante comparações mais seguras e ajuda a guiar o tratamento ou a prevenção com base em dados reais.

Exercício físico com impacto e força, no mínimo três vezes por semana. Atividades como caminhada rápida, musculação, pilates com carga, pular corda ou exercícios com elástico ajudam a estimular a formação óssea. A recomendação atual para mulheres na menopausa é realizar pelo menos três sessões por semana, com estímulo à força e equilíbrio, para reduzir também o risco de quedas.

Alimentação rica em nutrientes ósseo-protetores

Cálcio(folhas verdes, sardinha, iogurte, tofu, gergelim)

Vitamina D(exposição solar regular, ovos, cogumelos; ou suplementação se necessário)

Magnésio e vitamina K2 (castanhas, abacate, vegetais de folhas escuras)