Eletrocardiograma poderá ser feito em casa; como vai funcionar?

Especialistas ouvidos por VivaBem destacam a possibilidade de usar o aparelho para acompanhar condições, como arritmias, mas fazem a ressalva de que é preciso a interpretação dos valores por um profissional.

"Este exame, que tem mais de 120 anos de existência, ainda é extremamente útil e atual. No entanto, exige a interpretação feita por um profissional porque existe uma série de nuances e detalhes", diz Marcelo Leitão, cardiologista, especialista em medicina do exercício de esporte e diretor científico da SBMEE (Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício de Esporte).

"Não é fácil para o leigo entender as variáveis expostas no ECG e suas correlações clínicas", afirma Brivaldo Markman Filho, professor titular de cardiologia da UFPE (Universidade Federal de Pernambuco) e chefe do serviço de cardiologia do Hospital das Clínicas da UFPE, vinculado à Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares).

A medição sistemática, no entanto, pode ajudar no rastreamento da arritmia atrial em pessoas que ainda não tem o diagnóstico e o acompanhamento da arritmia, quando já há o diagnóstico, segundo Weimar Barroso, presidente da SBC (Sociedade Brasileira de Cardiologia).

Com isso, há chance de aumentar a adesão aos tratamentos, que incluem medicações, como anticoagulante, e o controle da frequência cardíaca.