Vale o risco? Nova tendência de dates é expor até traumas no 1º encontro

Quando o floodlighting é feito por meio das redes sociais, os riscos são ainda maiores. Neste cenário, pode haver uma possível humilhação online, conhecida como cyberbullying, caso a pessoa que recebeu o conteúdo decida não só expor os detalhes para os outros, como também debochar de quem compartilhou seus traumas e histórias.

O floodlighting pode criar uma dinâmica 'desequilibrada' no relacionamento, com uma pessoa compartilhando demais enquanto a outra pode não saber como reagir às informações. Jessica Alderson elenca outros possíveis riscos do floodlighting: a falsa sensação de intimidade, já que revelações profundas sem uma confiança verdadeira podem fazer com que os envolvidos pareçam mais próximos do que realmente são; e risco de exploração, pois, ao compartilhar seus detalhes com quem não conhece direito, você corre o risco de ser explorado ou chantageado caso a pessoa não tenha a melhor das intenções.

Como se precaver?

Caso você sinta que está compartilhando demais logo no início de uma relação, você pode analisar os motivos pelos quais está tendo essa atitude. Mark Travers, psicólogo formado pela Universidade Cornell e pela Universidade do Colorado, elencou para o portal da Forbes nos Estados Unidos alguns pontos a serem levados em consideração sobre o tema. Ao identificar essa postura, pense nos pontos abaixo:

Por que estou compartilhando isso agora?

Este é o momento certo na nossa conexão para esse nível de abertura?

Estou esperando algo específico em troca, como validação ou tranquilidade?

Segundo Travers, um dos problemas principais da prática é a expectativa criada em relação ao outro. "Muitas pessoas que [praticam] floodlight não se abrem simplesmente; elas inconscientemente esperam que a outra pessoa corresponda ao seu nível de vulnerabilidade", escreveu. Sendo assim, caso você espere que a pessoa retribua não só com atenção, mas também com uma abertura ampla logo no início, este pode ser um sinal de alerta.