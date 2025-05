'Vivo o que muitos gostariam': eles formaram quadrisal 'transante' em SC

É tudo o que eu queria. A Kel é uma pessoa maravilhosa, tenho tudo com ela, mas também namoro a Jennifer que me dá toda a atenção do mundo, é dedicada e carinhosa comigo. Não posso reclamar, vivo o que muito homem gostaria de viver.

Bruno Abate

Bruno diz não se incomodar com comentários críticos sobre sua família. "Quando a gente posta a nossa intimidade, falam muita besteira, mas a gente releva, porque sabe como vive, o carinho que temos um pelo outro e a família que temos. Trago para mim tudo o que é de bom, o que as pessoas falam de bom é o que guardo."

Kel também prefere focar apenas na parte boa do casamento a quatro, em especial de ter dois companheiros.

Sou cercada de carinho, amor, respeito e para mim é ótimo. Sou blindada do preconceito, estou segura do que estou fazendo, então não tem como me atingir. Por que aceitaria que falassem algo de mim se [meu casamento] é ótimo? Não faço nada de errado, todo mundo aqui está de acordo. Então o que falam de mim não influencia.

Kel Macettare

Mais discreta dos quatro, Jennifer admite que no começo foi mais difícil para ela se acostumar a dividir Bruno com Kel. "Mas conforme o tempo passou, os sentimentos aumentaram e hoje estou muito feliz O Bruno me dá toda atenção, não tenho mais ciúmes, ele trata as duas super bem, satisfaz as duas", diz ela.

"Tem um amor e carinho muito grandes envolvidos entre a gente. Não me importo com o preconceito. Estou muito feliz com a vida que tenho. Não dá para se importar com tudo o que o povo fala, e as críticas sempre vão existir", completa.