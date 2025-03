'Loveless Story': ouça nova audiossérie de Universa sobre feminicídio

"Loveless Story" é uma audiossérie de oito episódios narrada por Luana Piovani, em parceria com Universa. A história de ficção foi criada para conscientizar sobre os sinais de relacionamentos abusivos e sobre a progressão do chamado "cronograma do feminicídio" em casos reais. Acompanhe e se identificar algo parecido em seu relacionamento ou no de uma amiga, procure ajuda.

Loveless Story I 1ª etapa: O encontro

Julia e Eduardo se encontram, não por acaso, e começam a conversar, se conhecer e trocam telefones.