'Fiquei presa na pandemia com o ex': estes términos de namoro parecem piada

A situação piorou —por um detalhe. O ex-namorado tinha combinado de, ao chegar a São Paulo, se abrigar em uma república onde havia morado, com amigos. Mas, assim que o ex-casal colocou os pés para fora do ônibus, foi avisado que um dos colegas estava com covid-19.

O pai do filho de Isabella estava, então, desabrigado em outra cidade em meio à pandemia. E não tinha para onde ir.

O resultado foi um "De férias com o ex" às pressas. "Ele teve de ir para a minha casa e eu fiquei de férias com o ex", lembra ela.

"O único lugar que tinha para ele dormir era no meu quarto, em uma cama de solteiro. Fiquei presa em casa durante a pandemia, dormindo em uma cama de solteiro com o homem que tinha terminado comigo em uma viagem romântica enquanto eu estava grávida. Bem bacana."

Pessoas nas redes sociais compartilharam seus términos 'engraçados' Imagem: Getty Images

De cocô às múltiplas personalidades

No X, os relatos mais inusitados apareceram depois que a pessoa que sofreu o acidente com o pássaro da Lagoa da Pampulha perguntou sobre as experiências dos demais. Veio de tudo —até casos escatológicos.