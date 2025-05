Usava abadá, aplaudia comida: como detalhes bobos viram motivo de término

Paciência e tolerância

A percepção de quem estuda o tema e lida com casais em crise é de que essas pequenas coisas são apenas a gota que faz um copo cheio d'água transbordar.

"O que parecem ser questões bobas são substitutos para questões mais profundas. O problema, nos relacionamentos, é sempre uma questão de desconexão emocional e comunicação insegura", avalia a terapeuta Julie Menanno, escrito do livro Amor Seguro (Fontanar), do grupo Companhia das Letras.

Há uma correlação positiva entre desconexão e dor, que resulta tanto do desinteresse quanto do conflito. Aqueles que experimentam mais desconexão sentirão mais dor e, sem maneiras saudáveis de encontrar alívio, tomarão as medidas mais drásticas para escapar. Julie Menanno

Isso tem a ver com as pessoas estarem menos tolerantes em suas relações. "Hoje, as pessoas têm menos capacidade de paciência e tolerância ao estresse do que no passado", completa Menanno.

Isso é reflexo do mundo que estamos vivendo, em que as soluções são rapidamente apresentadas. "Nossos telefones fazem exatamente o que queremos quando queremos e, quando falham, podemos trocá-los em questão de horas."