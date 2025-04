'Mais um desabafo do que um date': pressa para ter intimidade toma relações

O carioca Marcelo Ivanovitch, 58, já viveu na pele os efeitos colaterais dessa pressa. Separado há 14 anos e aberto a um novo relacionamento, ele conta que busca uma conexão construída com calma e reciprocidade. Mas suas experiências recentes têm mostrado o contrário. "A coisa de, em muito pouco tempo, contar a vida toda —incluindo as experiências mais trevosas— acompanhadas de um 'e você?', como se a revelação tivesse um preço, me dá a sensação de corrida contra o tempo", relata.

Marcelo diz que também já ouviu pedidos apressados para definir o que está acontecendo entre os envolvidos, com justificativas como "a vida é curta". "Saí com uma pessoa que disse que, se em três meses não estiver morando junto, nem vale a pena continuar. E outra me perguntou, já no primeiro encontro, se eu queria ser pai, porque o objetivo dela de ter filhos era mais importante do que ter um relacionamento bom", diz.

Quero encontrar alguém para me relacionar, mas seguindo um processo que na minha cabeça faz sentido, que é conhecer e ver como as coisas evoluem naturalmente. Marcelo Ivanovitch

O jeito "certo" de criar intimidade

Há, porém, uma saída —e ela passa pelo resgate da vulnerabilidade com responsabilidade. "Conexão verdadeira se constrói como uma casa firme: com alicerces", enfatiza Canosa. Ela propõe o que chama de "vulnerabilidade gradual", em que ambas as partes se sentem à vontade para compartilhar suas histórias, dores e alegrias, em um ritmo seguro e respeitoso.

"Intimidade de verdade não se trata de contar tudo logo no começo, mas de poder ser quem se é com leveza e verdade, no tempo certo. E, acima de tudo, respeitar o tempo do outro também. Como dizia o filósofo francês Roland Barthes: 'O amor é uma fala, mas também é silêncio'. Às vezes, o silêncio e o tempo dizem mais do que mil confidências feitas antes da hora", diz a psicóloga.