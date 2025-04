Traição dá sinais? Especialistas dizem que sim e dão pistas para descobrir

Se a infidelidade for confessada, confirmada ou descoberta, o ideal é pôr a mente nos eixos antes de tomar qualquer atitude. De cabeça fria, é a hora do bom e velho diálogo, sem agressões mútuas e com a consciência de que há um assunto extenso e com muitas variáveis a ser conversado.

Expor os porquês pode auxiliar até mesmo para se ter um término mais ameno. Toda relação deve ser nutrida, caso contrário não há sobrevivência íntima. Assim, ao avaliar as causas, é necessário entender também que, em relações saudáveis, não há traição.

Autoestima ferida

Não existe fórmula mágica quando o assunto envolve emoções - logo, cada um deve reagir à própria maneira se for traído. Entretanto, observa-se que a autoestima pode ser gravemente ferida, afinal, a pessoa desenvolve o sentimento de não ser boa para o par.

Ajudar a mulher a compreender como ela se sente em relação a si mesma e ensiná-la como explorar o próprio corpo para entender o seu prazer individual traz à tona o empoderamento.

Segunda chance, às vezes, existe

Por mais que exista a intenção de retomar a relação antes das traições, nem sempre isso é possível. Um dos grandes problemas é a recém-adquirida falta de confiança, a dificuldade de restabelecer a convicção no outro, em acreditar nele após o adultério.