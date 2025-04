Ela viajou à Itália para salvar o casamento e acabou se casando com o guia

A americana Monica Kennedy parecia ter a vida dos sonhos. Casada havia mais de 20 anos, ela vivia em uma bela casa em Connecticut, nos Estados Unidos, com o marido, e trabalhava como gerente paralegal de duas grandes clínicas jurídicas na Faculdade de Direito de Yale.

No tempo livre, Monica dava aulas de ioga, praticava hobbies e passava tempo com as amigas. Os dois filhos, já adultos, não moravam mais com os pais. Tudo parecia perfeito, exceto por um detalhe: ela estava infeliz na relação.

Em uma tentativa de salvar o casamento, Monica e o ex viajaram a um dos destinos mais românticos da Europa: a Costa Amalfitana, na Itália, conhecida por suas praias de águas cristalinas e encostas montanhosas. O que ela não imaginava é que lá conheceria Isidoro Langella, o homem que, mais tarde, viria a se tornar seu marido. A Universa, ela conta sua história.