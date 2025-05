Por que tem gente que 'curte' um drama quando está apaixonado?

Há uma dificuldade de entrar de cabeça na relação

Bater o telefone na cara do outro, bloquear ou excluir das redes sociais, manter uma relação estilo ioiô... Para alguns casais, viver em conflito - ou forjá-los - representa uma forma instável de se relacionar e revela a dificuldade de ambos estarem inteiros no romance. Embora muita gente argumente que deseja viver na paz, na prática não conseguem. Parece que a relação nunca engrena, pois está sempre na berlinda.

As brigas distraem a relação e prejudicam a construção de um espaço de intimidade e cumplicidade. Então, não existe uma verdadeira satisfação no relacionamento, existe uma distância. Uma forma que encontram de aproximação acaba sendo o drama, os sentimentos exacerbados, o choro, as declarações de amor intensas e o sexo selvagem depois das tempestades emocionais.

O casal é reprimido emocionalmente

Esse modo de funcionar também pode ter sido originado na família de origem, onde já havia um problema com a boa comunicação - daquilo que se pensava e que se sentia. Quem é reprimido emocionalmente às vezes precisa iniciar uma discussão ou provocar uma briga para "vomitar" tudo aquilo que guarda dentro de si, como a falta de posicionamento em algumas situações e os "sapos engolidos" em outros.

A pessoa necessita de um motivo para explodir e aliviar, mesmo que momentaneamente, a tensão interna. Um provoca e o outro que reage na mesma vibe, sendo que às vezes os papéis se alternam. E, assim, um equilíbrio neurótico se mantém.