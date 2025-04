8 perguntas pra se fazer antes de perdoar uma traição, como Biah Rodrigues

2. Dá para enterrar o assunto definitivamente e não ficar jogando o que aconteceu na cara do par o tempo todo?

Perdoar "da boca pra fora" é algo recorrente entre os casais que atravessam um período turbulento devido à traição. Mas a raiva não digerida é "ruminada" constantemente. E aí, a cada oportunidade, eventual ou provocada, a pessoa traída joga sobre o par toda a sua ira contida. Lembrar o outro constantemente do erro que cometeu e de toda a mágoa que causou pode ser catártico, mas causa danos à relação e mostra que você não está conseguindo superar o trauma. Viver o processo de dor leva tempo e requer muita paciência e tolerância.

3. Vocês conseguiram avaliar o que levou à traição?

São muitos os motivos por trás de uma infidelidade: carência, raiva, solidão, monotonia, vingança, busca por novos prazeres e experiências, necessidade de se sentir alvo do desejo e do tesão de alguém, vulnerabilidade emocional, curiosidade e até tédio, entre os outros fatores, podem fazer com que homens e mulheres traiam seus pares. Conversar abertamente sobre o fato e o que o motivou é fundamental para abrir espaço para o perdão. Só através do diálogo é possível pensar em aceitar, superar, crescer, mudar, refletir e compactuar para reconstruir a relação, sem culpar ou transferir culpa. Ao se darem conta, juntos do que não funcionou no passado, os dois conseguem trilhar um novo caminho sem cometer os mesmos erros.

4. Como andava o relacionamento antes da traição?

É preciso avaliar o que a relação tinha de bom e de ruim antes da infidelidade. É muito fácil colocarmos a culpa dos acontecimentos ruins nos outros, pois assim, simplesmente negamos a nossa participação nos fatos. No entanto, devemos ser sinceros com os outros e, inclusive, conosco, e repensarmos a relação de um modo geral. Todos os envolvidos são responsáveis pelas causas e consequências do rumo da relação e, ao analisá-los sinceramente, podem assumir a parte de responsabilidade que lhes cabe na manutenção do amor.