Lua de mel não foi sempre por amor e carrega passado obscuro para mulheres

Pensando nessa gestação, o casal ingeria hidromel, uma bebida que era conhecida pelo seu poder afrodisíaco e fertilizante. A junção do isolamento com base no ciclo lunar e o hidromel teriam inspirado o que a gente chama hoje de lua de mel.

Padrinho, o antigo comparsa

Mas esse homem não agia sozinho. Charles Panati conta em seu livro que o papel do padrinho também vem dessa época. "Como havia a ameaça real da família da noiva tentar forçosamente obter seu retorno, o padrinho ficava ao lado do noivo durante toda a cerimônia de casamento, alerta e armado." Ele também podia servir como sentinela do lado de fora da casa dos recém-casados.

Charles diz que embora esses acontecimentos possam ser vistos como folclore, há uma documentação escrita e artefatos físicos que atestam sua veracidade. Ele dá como exemplo os altares das igrejas de muitos povos antigos - incluindo os hunos, os godos, os visigodos e os vândalos. Sob eles havia um arsenal de porretes, facas e lanças.

A posição da noiva no altar, mantida até hoje, também foi inspirada na estratégia de luta dessa época. Entre os bárbaros do Norte da Europa (assim nomeada pelos romanos), o noivo colocava a mulher sequestrada ao seu lado esquerdo, porque assim ele ficava com a mão direita livre para atacar com a espada, caso tentassem resgatá-la.

Lua de mel no papel

Durante os séculos 16 e 17, escritores e poetas britânicos começaram a usar esses registros em suas poesias. O que ajudou a popularizar o termo. Eles diziam que a vida conjugal começava nova, como a primeira fase da lua, então crescia e minguava. Nos séculos seguintes, essa ideia de se isolar depois do casamento começa a pegar em outros países. É o que acontece no Brasil.